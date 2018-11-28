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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Запорізькій області цивільним заборонять носити військову форму

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      Сергій Комісаров
      Сергій Комісаров / npu.gov.ua

      Керівник ГУНП в Запорізькій області Сергій Комісаров під час брифінгу в ОДА заявив, що запорізькі правоохоронці планують тимчасово заборонити цивільним носити військову форму. Це робиться для того, щоб шахраї не заподіяли шкоди громадянам.

      Про це повідомило видання "Укрінформ".

      Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців

      Сергій Комісаров також закликав жителів області дзвонити у поліцію якщо вони зіткнулися зі спробою вилучення майна під приводом воєнного стану.

      Буде прийнято рішення про заборону використання військової форми, крім військових, Нацгвардії і силових структур. На всі випадки будемо реагувати оперативно. Будемо досконально перевіряти всіх, хто використовує військову форму і з якою метою,
      – заявив Комісарів.

      За його словами, в області буде введено посилений режим служби, залучена Нацгвардія і військові, буде взаємодія з прикордонниками.

      Нагадаємо, Запорізька область одна з 10 областей, де вводиться воєнний стан.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 Канал
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