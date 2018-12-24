Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика

В начале декабря США сообщили о планах направить военный корабль в Черное море из-за агрессии России в отношении Украины. Однако это далеко не первый пример оказания Штатами помощи за последние пять лет. Рассказываем, что сделали США для ВСУ в течение этого времени и сколько это им стоило.

2014 год

В 2014 году, когда Россия начала агрессивные действия в Донбассе и оккупировала Крым, США предоставили Украине военное оборудование в целом на 118 миллионов долларов.

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После предоставления первых 330 тысяч сухпайков и экипировки (бронежилеты, наборы медицинской помощи, каски и т.п.), тогдашний президент Штатов Барак Обама заговорил и о намерении предоставить украинским Вооруженным силам военное оборудование на сумму 5 миллионов долларов. Тогда СМИ подсчитали, что это – стоимость 600 приборов ночного видения и сравнивали эту сумму с той, которую РФ выделяла для боевиков на Донбассе. По подсчетам, только за первые два месяца Москва предоставила им 250 миллионов долларов.

К концу года Украина получила от Штатов и нелетальное оружие, в том числе 20 протиминометних радаров. Также – 35 бронированных внедорожников и более две тысячи комплектов униформы.



Один из переданных Штатами протиминометних радаров

2015 год

В 2015 году сумма помощи, которую США выделили для обеспечения обороны Украины, выросло до 175 миллионов долларов. В частности, речь идет о 130 бронеавтомобилей, 5 катеров для ВМС Украины и радиолокационные станции. Последние предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противников.

Также в этом году США передали Украине военно-полевой госпиталь, стоимостью 7,6 миллиона долларов. Он состоит из четырех палаток и может оказывать медицинскую помощь трем тысячам военных. Госпиталь разворачивается в течение 24 часов и может действовать автономно без поставки до 10 дней.



Военно-полевой госпиталь

2016 год

В 2016 году на оборону Украины Штаты выделили 335 миллионов долларов. На эту сумму было закуплено 2500 приборов ночного видения, 40 автомобилей скорой помощи и 14 контрбатарейных радарных систем (предназначеных для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков для обеспечения контрбатарейного огня).

Также 12 миллионов долларов потратили на беспилотники для ВСУ.

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2017 год

США в 2017 году выделили 560 миллионов долларов для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием. В частности, речь идет и о летальном оружии, которое Америка поставляла Украине в 2017 году.

После партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107 для ВСУ и Нацгвардии, США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1.

Грузовые самолеты доставляли из США в Украину также системы обнаружения, позволяющие артиллерии в разы улучшить точность стрельбы. Точное количество присланных радаров не указывают, поскольку информация не подлежит огласке. Однако известно, что их было три типа и стоимость каждого – 1,5 миллиона долларов. Кроме того, Украина получила новые автомобили скорой помощи и водолазное снаряжение.

2018 год

В 2018 году США выделили на усиление обороны Украины 350 миллионов долларов.

В феврале правительство США передало Вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллиона долларов. А в апреле в Украину прибыли противотанковые ракетные системы Javelin, которые ВСУ ожидали в течение длительного времени. Javelin предназначены для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, вертолетов и тому подобное. Это – один из самых дорогих комплексов ПТРК за всю историю создания и использования подобных систем, его стоимость составляет около 100 тысяч долларов.



Противотанковые ракетные системы Javelin

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Также США передали Украине два контрбатарейных радара, стрелковое оружие и патроны, миноискатели.

В сентябре Украина получила два корабля "Айленд" для защиты Азовского моря. Однако Киев еще должен оплатить ремонт и дооснащение катеров и обучение экипажей. В целом речь идет о более 10 миллионов долларов. По прогнозам, в ноябре-декабре 2019 года катера транспортируют в порт Одессы.



Как США помогали ВСУ за годы конфликта в Донбассе

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В проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 миллионов долларов для усиления обороны. Всего же, начиная с 2014 года, Штаты выделили около 1 миллиарда долларов на помощь Украине в этой сфере.



США уже выделили около 1 млрд долларов на помощь Украине