20:55
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика

      351 Читати новину українською
      Как США помогали Вооруженным силам Украины
      Как США помогали Вооруженным силам Украины / Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

      В начале декабря США сообщили о планах направить военный корабль в Черное море из-за агрессии России в отношении Украины. Однако это далеко не первый пример оказания Штатами помощи за последние пять лет. Рассказываем, что сделали США для ВСУ в течение этого времени и сколько это им стоило.

      2014 год

      В 2014 году, когда Россия начала агрессивные действия в Донбассе и оккупировала Крым, США предоставили Украине военное оборудование в целом на 118 миллионов долларов.

      Читайте также: Голос Америки. За 4 года США предоставили Украине военной помощи на 850 миллионов долларов

      После предоставления первых 330 тысяч сухпайков и экипировки (бронежилеты, наборы медицинской помощи, каски и т.п.), тогдашний президент Штатов Барак Обама заговорил и о намерении предоставить украинским Вооруженным силам военное оборудование на сумму 5 миллионов долларов. Тогда СМИ подсчитали, что это – стоимость 600 приборов ночного видения и сравнивали эту сумму с той, которую РФ выделяла для боевиков на Донбассе. По подсчетам, только за первые два месяца Москва предоставила им 250 миллионов долларов.

      К концу года Украина получила от Штатов и нелетальное оружие, в том числе 20 протиминометних радаров. Также – 35 бронированных внедорожников и более две тысячи комплектов униформы.

      Допомога США
      Один из переданных Штатами протиминометних радаров

      2015 год

      В 2015 году сумма помощи, которую США выделили для обеспечения обороны Украины, выросло до 175 миллионов долларов. В частности, речь идет о 130 бронеавтомобилей, 5 катеров для ВМС Украины и радиолокационные станции. Последние предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противников.

      Также в этом году США передали Украине военно-полевой госпиталь, стоимостью 7,6 миллиона долларов. Он состоит из четырех палаток и может оказывать медицинскую помощь трем тысячам военных. Госпиталь разворачивается в течение 24 часов и может действовать автономно без поставки до 10 дней.

      Госпіталь
      Военно-полевой госпиталь

      2016 год

      В 2016 году на оборону Украины Штаты выделили 335 миллионов долларов. На эту сумму было закуплено 2500 приборов ночного видения, 40 автомобилей скорой помощи и 14 контрбатарейных радарных систем (предназначеных для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков для обеспечения контрбатарейного огня).

      Также 12 миллионов долларов потратили на беспилотники для ВСУ.

      Читайте также: США сделали щедрый подарок украинским пограничникам

      2017 год

      США в 2017 году выделили 560 миллионов долларов для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием. В частности, речь идет и о летальном оружии, которое Америка поставляла Украине в 2017 году.

      После партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107 для ВСУ и Нацгвардии, США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1.

      Грузовые самолеты доставляли из США в Украину также системы обнаружения, позволяющие артиллерии в разы улучшить точность стрельбы. Точное количество присланных радаров не указывают, поскольку информация не подлежит огласке. Однако известно, что их было три типа и стоимость каждого – 1,5 миллиона долларов. Кроме того, Украина получила новые автомобили скорой помощи и водолазное снаряжение.

      2018 год

      В 2018 году США выделили на усиление обороны Украины 350 миллионов долларов.

      В феврале правительство США передало Вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллиона долларов. А в апреле в Украину прибыли противотанковые ракетные системы Javelin, которые ВСУ ожидали в течение длительного времени. Javelin предназначены для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, вертолетов и тому подобное. Это – один из самых дорогих комплексов ПТРК за всю историю создания и использования подобных систем, его стоимость составляет около 100 тысяч долларов.

      Допомога США
      Противотанковые ракетные системы Javelin

      Читайте также: В Украине впервые состоялись запуски ракетных комплексов "Джавелин": видео

      Также США передали Украине два контрбатарейных радара, стрелковое оружие и патроны, миноискатели.

      В сентябре Украина получила два корабля "Айленд" для защиты Азовского моря. Однако Киев еще должен оплатить ремонт и дооснащение катеров и обучение экипажей. В целом речь идет о более 10 миллионов долларов. По прогнозам, в ноябре-декабре 2019 года катера транспортируют в порт Одессы.

      Допомога США
      Как США помогали ВСУ за годы конфликта в Донбассе

      Читайте также: США передали Украине патрульные катера типа Island: видео

      В проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 миллионов долларов для усиления обороны. Всего же, начиная с 2014 года, Штаты выделили около 1 миллиарда долларов на помощь Украине в этой сфере.

      Допомога США
      США уже выделили около 1 млрд долларов на помощь Украине

      Автор: Светлана Попова
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости политики Новости Украины Публикации Статьи Оружие Новости США Инфографика Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      сегодня , 20:01 Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      Світлана Попова 349
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      сегодня , 19:08 Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      Наталя Ромашова 481
      Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео
      сегодня , 19:02 Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео
      Світлана Попова 420
      Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      сегодня , 19:00 Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      Єгор Соболєв 122
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Что происходит с человеком при потере нескольких градусов температуры тела
       21 декабря 2016 , 15:59
      Курс валют на 11 января: евро почти 34 гривны
       11 января , 08:30
      Выбирайте: троллейбус или Bicar
       3 сентября , 13:00
      Как работает полиция: шансы вернуть угнанный автомобиль один к десяти
       16 октября , 15:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук