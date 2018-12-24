Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка

На початку грудня США повідомили про плани надіслати військовий корабель у Чорне море через агресію Росії щодо України. Однак це далеко не перший приклад надання Штатами допомоги за останні п’ять років. Розповідаємо, що зробили США для ЗСУ протягом цього часу і скільки це їм коштувало.

2014 рік

У 2014-му році, коли Росія розпочала агресивні дії на Донбасі та окупувала Крим, США надали Україні військове обладнання в цілому на 118 мільйонів доларів.

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Після надання перших 330 тисяч сухпайків та екіпірування (бронежилети, набори медичної допомоги, каски тощо), тодішній президент Штатів Барак Обама заговорив і про намір надати українським Збройним силам військове обладнання на суму 5 мільйонів доларів. Тоді ЗМІ підрахували, що це – вартість 600 приладів нічного бачення і порівнювали цю суму з тією, яку РФ виділяла для бойовиків на Донбасі. За підрахунками, лише за перші два місяці Москва надала їм 250 мільйонів доларів.

Під кінець року Україна отримала від Штатів і нелетальну зброю, зокрема 20 протимінометних радарів. Також – 35 броньованих позашляховиків та понад дві тисячі комплектів уніформи.



Один із переданих Штатами протимінометних радарів

2015 рік

У 2015 році сума допомоги, яку США виділили для забезпечення оборони України, зросла до 175 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про 130 бронеавтомобілів, 5 катерів для ВМС України та радіолокаційні станції. Останні призначені для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противників.

Також цього року США передали Україні військово-польовий госпіталь, вартістю 7,6 мільйона доларів. Він складається з чотирьох наметів і може надавати медичну допомогу трьом тисячам військових. Госпіталь розгортається протягом 24 годин і може діяти автономно без поставки до 10 днів.



Військово-польовий госпіталь

2016 рік

У 2016 році на оборону України Штати виділили 335 мільйонів доларів. На цю суму було закуплено 2500 приладів нічного бачення, 40 автомобілів швидкої допомоги та 14 контрбатарейних радарних систем (призначені для виявлення та відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків, для забезпечення контрбатарейного вогню).

Також 12 мільйонів доларів витратили на безпілотники для ЗСУ.

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2017 рік

США у 2017 році виділили 560 мільйонів доларів для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням. Зокрема, йдеться і про летальну зброю, яку Америка постачала Україні у 2017-му.

Після партії снайперських гвинтівок калібру 12,7 мм Barrett М82 і М107 для ЗСУ і Нацгвардії США здійснили нову поставку – ручні гранатомети PSRL-1.

Вантажні літаки доправляли зі США в Україну також системи виявлення, що дозволяють артилерії в рази поліпшити точність стрільби. Точну кількість надісланих радарів не вказують, оскільки інформація не підлягає розголосу. Проте відомо, що їх було три типи і вартість кожного – 1,5 мільйона доларів. Крім того, Україна отримала нові автомобілі швидкої допомоги та водолазне спорядження.

2018 рік

У 2018 році США виділили на посилення оборони України 350 мільйонів доларів.

У лютому уряд США передав Збройним силам України 2500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 мільйона доларів. А у квітні до України прибули протитанкові ракетні системи Javelin, які ЗСУ очікували протягом тривалого часу. Javelin призначені для знищення бронетехніки, захищених об'єктів, вертольотів тощо. Це – один із найдорожчих комплексів ПТРК за всю історію створення і використання подібних систем, його вартість становить близько 100 тисяч доларів.



Протитанкові ракетні системи Javelin

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Також США передали Україні два контрбатарейні радари, стрілецьку зброю та патрони, міношукачі.

У вересні Україна отримала два кораблі "Айленд" для захисту Азовського моря. Однак Київ ще має оплатити ремонт і дооснащення катерів та навчання екіпажів. Загалом ідеться про понад 10 мільйонів доларів. За прогнозами, в листопаді-грудні 2019 року катери транспортують до порту Одеси.



Як США допомагали ЗСУ за роки конфлікту на Донбасі

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У проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 200 мільйонів доларів для посилення оборони. Всього ж, починаючи з 2014 року, Штати виділили близько 1 мільярд доларів на допомогу Україні у цій сфері.



США уже виділили близько 1 млрд доларів на допомогу Україні