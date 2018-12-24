21:08
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка

      1131 Читать новость на русском
      Як США допомагали Збройним силам України
      Як США допомагали Збройним силам України / Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

      На початку грудня США повідомили про плани надіслати військовий корабель у Чорне море через агресію Росії щодо України. Однак це далеко не перший приклад надання Штатами допомоги за останні п’ять років. Розповідаємо, що зробили США для ЗСУ протягом цього часу і скільки це їм коштувало.

      2014 рік

      У 2014-му році, коли Росія розпочала агресивні дії на Донбасі та окупувала Крим, США надали Україні військове обладнання в цілому на 118 мільйонів доларів.

      Читайте також: Голос Америки. За 4 роки США надали Україні оборонної допомоги на 850 мільйонів доларів

      Після надання перших 330 тисяч сухпайків та екіпірування (бронежилети, набори медичної допомоги, каски тощо), тодішній президент Штатів Барак Обама заговорив і про намір надати українським Збройним силам військове обладнання на суму 5 мільйонів доларів. Тоді ЗМІ підрахували, що це – вартість 600 приладів нічного бачення і порівнювали цю суму з тією, яку РФ виділяла для бойовиків на Донбасі. За підрахунками, лише за перші два місяці Москва надала їм 250 мільйонів доларів.

      Під кінець року Україна отримала від Штатів і нелетальну зброю, зокрема 20 протимінометних радарів. Також – 35 броньованих позашляховиків та понад дві тисячі комплектів уніформи.

      Допомога США
      Один із переданих Штатами протимінометних радарів

      2015 рік

      У 2015 році сума допомоги, яку США виділили для забезпечення оборони України, зросла до 175 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про 130 бронеавтомобілів, 5 катерів для ВМС України та радіолокаційні станції. Останні призначені для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противників. 

      Також цього року США передали Україні військово-польовий госпіталь, вартістю 7,6 мільйона доларів. Він складається з чотирьох наметів і може надавати медичну допомогу трьом тисячам військових. Госпіталь розгортається протягом 24 годин і може діяти автономно без поставки до 10 днів.

      Госпіталь
      Військово-польовий госпіталь

      2016 рік

      У 2016 році на оборону України Штати виділили 335 мільйонів доларів. На цю суму було закуплено 2500 приладів нічного бачення, 40 автомобілів швидкої допомоги та 14 контрбатарейних радарних систем (призначені для виявлення та відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків, для забезпечення контрбатарейного вогню).

      Також 12 мільйонів доларів витратили на безпілотники для ЗСУ.

      Читайте також: США зробили щедрий подарунок українським прикордонникам

      2017 рік

      США у 2017 році виділили 560 мільйонів доларів для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням. Зокрема, йдеться і про летальну зброю, яку Америка постачала Україні у 2017-му.

      Після партії снайперських гвинтівок калібру 12,7 мм Barrett М82 і М107 для ЗСУ і Нацгвардії США здійснили нову поставку – ручні гранатомети PSRL-1.

      Вантажні літаки доправляли зі США в Україну також системи виявлення, що дозволяють артилерії в рази поліпшити точність стрільби. Точну кількість надісланих радарів не вказують, оскільки інформація не підлягає розголосу. Проте відомо, що їх було три типи і вартість кожного – 1,5 мільйона доларів. Крім того, Україна отримала нові автомобілі швидкої допомоги та водолазне спорядження.

      2018 рік

      У 2018 році США виділили на посилення оборони України 350 мільйонів доларів.

      У лютому уряд США передав Збройним силам України 2500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 мільйона доларів. А у квітні до України прибули протитанкові ракетні системи Javelin, які ЗСУ очікували протягом тривалого часу. Javelin призначені для знищення бронетехніки, захищених об'єктів, вертольотів тощо. Це – один із найдорожчих комплексів ПТРК за всю історію створення і використання подібних систем, його вартість становить близько 100 тисяч доларів.

      Допомога США
      Протитанкові ракетні системи Javelin

      Читайте також: В Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів "Джавелін": відео

      Також США передали Україні два контрбатарейні радари, стрілецьку зброю та патрони, міношукачі.

      У вересні Україна отримала два кораблі "Айленд" для захисту Азовського моря. Однак Київ ще має оплатити ремонт і дооснащення катерів та навчання екіпажів. Загалом ідеться про понад 10 мільйонів доларів. За прогнозами, в листопаді-грудні 2019 року катери транспортують до порту Одеси.

      Допомога США
      Як США допомагали ЗСУ за роки конфлікту на Донбасі

      Читайте також: США передали Україні патрульні катери типу Island: відео

      У проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 200 мільйонів доларів для посилення оборони. Всього ж, починаючи з 2014 року, Штати виділили близько 1 мільярд доларів на допомогу Україні у цій сфері.

      Допомога США
      США уже виділили близько 1 млрд доларів на допомогу Україні

      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Публікації Статті Зброя Новини США Міністерство оборони України Інфографіка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка
      сьогодні , 20:01 Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка
      Світлана Попова 1131
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      сьогодні , 19:08 Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      Наталя Ромашова 1107
      Найгучніші ляпи українських політиків за 2018 рік в одному відео
      сьогодні , 19:02 Найгучніші ляпи українських політиків за 2018 рік в одному відео
      Світлана Попова 2320
      Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      сьогодні , 19:00 Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      Єгор Соболєв 301
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Лікарі приватної клініки не поспішали рятувати життя помираючій людині (Фото)
       24 квітня 2013 , 08:35
      "Рішення щодо Супряги приймав не Хацкевич", або "Як гарантувати собі 42 млн євро": реакція соцмереж на Динамо – Аякс
       29 серпня , 16:58
      Легенда Манчестер Юнайтед впевнений, що Моурінью залишиться в клубі
       29 серпня , 19:22
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук