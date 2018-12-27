Российские санкции против Украины – вмешательство в выборы президента, – эксперт

Российские санкции против Украины можно рассматривать, как вмешательство в украинские выборы. В Кремле пытаются увеличить шансы пророссийского Юрия Бойко, хотя ему это не очень поможет.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Включение Кремлем в список санкций части "Оппоблока", которую контролирует Ахметов – тех, кто отказался поддерживать Бойко на выборах президента – больше похоже на принуждение к объединению с "Оппозиционной платформой – За жизнь" Бойко-Медведчука. Москва прямым текстом пытается заставить часть "Оппоблока" поддержать пророссийского кандидата Бойко,

– считает Александр Леонов.

С другой стороны, отмечает эксперт, все может быть. И российские санкции определенным образом положительно могут повлиять на ахметовскую часть "Оппоблока". Но, поскольку до сих пор риторика "Оппоблока" была направлена на договоренность с РФ, сотрудничество, защиту УПЦ МП, то санкции – больше удар по их позициям, так как надо перестраиваться во время президентской и парламентской кампаний.

Леонов также убежден, что эти санкции не увеличат шансы Бойко на выборах президента Украины.

Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. В целом в список вошли 245 физических лиц и компаний.



В частности, нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак, бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и экс-председатель Закарпатской ОГА, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, депутаты "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул, бывший генеральный директор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф и мэр Одессы Геннадий Труханов.