Російські санкції проти України – втручання у вибори президента, – експерт

Російські санкції проти України можна розглядати, як втручання в українські вибори. У Кремлі намагаються збільшити шанси проросійського Юрія Бойка, хоча йому це не дуже допоможе.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Включення Кремлем до списку санкцій частини "Опоблоку", яку контролює Ахметов – тих, хто відмовився підтримувати Бойка на виборах президента – більше схоже на примус до об’єднання з "Опозиційною платформою – За життя" Бойка-Медведчука. Москва прямим текстом намагається змусити частину "Опоблоку" підтримати проросійського кандидата Бойка,

– вважає Олександр Леонов.

З іншого боку, зазначає експерт, все може бути. І російські санкції певним чином позитивно можуть вплинути на ахметівську частину "Опоблоку". Але, оскільки досі риторика "Опоблоку" була спрямована на домовленість з РФ, співпрацю, захист УПЦ МП, то санкції – більше удар по їхніх позиціях, оскільки треба перебудовуватися під час президентської і парламентської кампаній.

Леонов також переконаний, що ці санкції не збільшать шанси Бойка на виборах президента України.

Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

Зокрема, нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак, колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій і екс-голова Закарпатської ОДА, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, депутати "Опозиційного блоку" Євген Балицький, Борис Колесніков, Михайло Добкін і Олександр Вілкул, колишній генеральний директор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і мер Одеси Геннадій Труханов.