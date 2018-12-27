20:51
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Російські санкції проти України – втручання у вибори президента, – експерт

      214 Читать новость на русском
      Чому до списку санкцій потрапили проросійські політики?
      Чому до списку санкцій потрапили проросійські політики? / radiosvoboda.org

      Російські санкції проти України можна розглядати, як втручання в українські вибори. У Кремлі намагаються збільшити шанси проросійського Юрія Бойка, хоча йому це не дуже допоможе.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

      Читайте також: Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки

      Включення Кремлем до списку санкцій частини "Опоблоку", яку контролює Ахметов – тих, хто відмовився підтримувати Бойка на виборах президента – більше схоже на примус до об’єднання з "Опозиційною платформою – За життя" Бойка-Медведчука. Москва прямим текстом намагається змусити частину "Опоблоку" підтримати проросійського кандидата Бойка,
      – вважає Олександр Леонов.

      З іншого боку, зазначає експерт, все може бути. І російські санкції певним чином позитивно можуть вплинути на ахметівську частину "Опоблоку". Але, оскільки досі риторика "Опоблоку" була спрямована на домовленість з РФ, співпрацю, захист УПЦ МП, то санкції – більше удар по їхніх позиціях, оскільки треба перебудовуватися під час президентської і парламентської кампаній.

      Леонов також переконаний, що ці санкції не збільшать шанси Бойка на виборах президента України.

      Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

      Зокрема, нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак, колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій і екс-голова Закарпатської ОДА, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, депутати "Опозиційного блоку" Євген Балицький, Борис Колесніков, Михайло Добкін і Олександр Вілкул, колишній генеральний директор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і мер Одеси Геннадій Труханов.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Президентські вибори 2019 Санкції Росії проти України Опозиційний блок Юрій Бойко Рінат Ахметов Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
      сьогодні , 20:02 Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
      Олена Булан 357
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      сьогодні , 19:01 Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      Яніна Ткачук 2028
      Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      сьогодні , 18:30 Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      Дмитро Снєгирьов 814
      Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      сьогодні , 18:01 Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      Ірина Вихрущ 533
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Найактуальніші кадри тижня: вибух у Варшаві, аварія автобусу з дітьми
       31 січня 2015 , 09:17
      В Україну не пустили ще чотирьох журналісток з Росії
       7 грудня , 07:21
      Чемпіон світу-2018 потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, встановивши одразу два досягнення
       8 листопада , 17:17
      Головні новини футболу 21 грудня: Ліверпуль зміцнив лідерство в АПЛ, Борусія Д тріумфує в дербі
       22 грудня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук