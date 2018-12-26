Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки

25 грудня уряд РФ розширив список осіб і організацій з України, проти яких запроваджено нові санкції – до переліку додали понад 200 підприємств та українців. Цікаво, що деякі з них займають виражену проросійську позицію. Розповідаємо, чому Кремль здійснив цей крок і чи матиме це реальний вплив на Україну.

Що сталося?

Про розширення санкційного списку проти фізичних і юридичних осіб України першим повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. За його словами, це було зроблено "з метою захисту інтересів РФ та росіян".

Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії,

– написав Медведєв у своєму Twitter.

Згодом на сайті російського уряду оприлюднили перелік усіх, щодо кого діятимуть нові російські санкції. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

Під нові обмежувальні заходи потрапили, зокрема, народні депутати від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул, Дмитро Добкін, Євген Балицький, Михайло Добкін, Борис Колесніков та Вадим Новинський, одеський бізнесмен Володимир Галантернік та мер Одеси Геннадій Труханов, нардепи Микола Княжицький ("Народний фронт"), Ігор Луценко ("Батьківщина"), Євген Мураєв (позафракційний), Олена Сотник ("Самопоміч"), Віталій Хомутиннік ("Відродження"), Віктор Балога (позафракційний).

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Також у перелік додали заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, міністра у справах ветеранів Ірину Фриз, першого заступника Міністерства внутрішніх справ України Сергія Ярового та колишнього гендиректора каналу "112 Україна" Єгора Бенкендорфа.

Щодо компаній, то список поповнився такими підприємствами:

– концерн "Укроборонпром", що об’єднує низку оборонних українських підприємств оборонно-промислового комплексу;

– відповідальна за експорт та імпорт продукції і послуг військового та подвійного призначення компанія "Укрспецекспорт";

– відкрите акціонерне товариство "Вертикаль", що відповідає за транспортно-експедиційні послуги;

– "Державний експортно-імпортний банк України";

– "Перша логістична компанія";

– Публічне акціонерне товариство "Центренерго" (одне з найбільших підприємств електроенергетичної галузі в Україні);

– група ТАС, що придбала українську дочку російського "Сбербанку".

Їхні рахунки, бездокументарні цінні папери і майно на території Росії було заморожене, також відтепер вищезазначеним особам заборонено виводити капітал за межі РФ.

Перелік усіх фізичних осіб і організацій з України, включно з новими, проти яких Росія застосувала санкції:

Увесь список осіб, проти яких Росія застосувала санкції, тепер налічує 567 фізичних осіб і 75 компаній. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування (25 грудня).

В уряді РФ уточнили, що розширили список "з метою протидії недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України".

Введені санкції поширювалися на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Підписаною постановою списки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи, розширено загалом на понад 200 осіб і організацій,

– сказано у заяві Кремля.

Що означають нові санкції для України?

Експерти зійшлися на думці, що розширення санкційного списку в цілому жодним чином не вплине на економічну ситуацію в Україні, а більшість осіб, занесених туди, взагалі не пов’язані з Росією.

Це – пропагандистський крок, який нічого не значить. Я впевнений, що у більшості людей з цього списку немає не те що в Росії, а й у кишенях немає жодного рубля. Тим паче якихось там акцій чи майна. Звісно, за винятком проросійських депутатів,

– пояснив у коментарі 24 каналу експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара.

Проте, за словами політичного аналітика Дмитра Купири, для деяких компаній це справді додасть на кілька днів певних технічних труднощів – поки вони адаптуються до того, як з ними працювати. Але, якщо говорити про економіку України, відчутних втрат вона не понесе.

Цю думку підтверджує і перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський:

"Санкції на окремі компанії в будь-якому разі вплинуть. Структури колишніх регіоналів пов'язані з російськими ринками, отже у них з’явиться потреба домовлятися. Буде торг, у результаті якого ті чи інші українські політики будуть змушені поступатися політичними інтересами. Тоді когось можуть і виключити зі списку санкцій, і ми це побачимо".

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Олександр Хара зазначає, що, санкції не є серйозними і це, швидше, "показушний" крок. Адже насправді Росія має сильніші важелі впливу на українську економіку.

"Якби вони (РФ, – ред) хотіли вплинути серйозно, то у нас є, на що натиснути. Наприклад, дуже шкода, що за два роки у нас збільшився на 60% товарообіг з РФ: торік імпорт на 40%, і уже на 20% цього року. Тому можна було б подивитися на підприємства, які торгують, і вдарити по них. А експорт українського в Росію зменшується. Власне і по цьому можна було б і вдарити – по компаніях, які торгують з РФ. Безумовно, є й інші прізвища, які дійсно мають якесь майно або активи там. Але Кремль не ставив це собі за мету", – додав Олександр Хара.

Разом з тим, аналітик Дмитро Купира бачить у розширенні санкцій і позитивний момент – уряду України варто зрештою звернути увагу на те, що час припиняти економічні зв’язки з РФ.

"На жаль, зараз український уряд недостатньо працює над тим, щоб припинити економічні відносини з Росією, а ці санкції можуть посприяти тому, що у нас буде менше економічних зв'язків з країною-агресором. У цілях національної безпеки це навіть на краще. Бо дивна справа виходить – тут ми торгуємо, а тут ми стріляємо один в одного. Це ненормально", – пояснив він.

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Чому у списки потрапили проросійські депутати?

Щодо внесення до оновленого списку українських нардепів, які відомі своїми проросійськими поглядами, тут думки експертів дещо різняться.

Політичний аналітик Дмитро Купира вважає, що тактика Росії наразі полягає у тому, аби задати "порядок денний" в Україні – щоб українські політики знову з'ясовували між собою, хто з них є більшим "ворогом" для РФ.

"У ці списки санкцій вони включають патріотів України, на яких це фактично не впливає, бо вони не ведуть бізнес з Росією або в принципі не є бізнесменами. Наприклад, депутат Наталія Веселова ("Самопоміч") включена у цей санкційний список, але на її життя це ніяк не вплине, вона отримує зарплату від українських платників податків і в Росію не їздить. Разом з тим, є політики або бізнесмени українські, які є під протекторатом або діють в інтересах агресора, але їх теж включили у цей список", – зазначив експерт.

Такі дії РФ Купира пояснює спробами певним чином "виправдати" українських політиків, які мають проросійські погляди:

"Зараз у нас є когорта політиків та бізнесменів, які діють в інтересах країни-агресора, але при цьому роблять вигляд, що "так, у нас деякі ідеї збігаються, але ми загалом любимо Україну". І такий санкційний список допомагає у їхній аргументації, вони тепер можуть сказати: "от бачите, ми ж теж там є, тобто ми ж не є друзями Росії, оскільки вони нас включили у санкційний список", – вважає політичний аналітик.

Політолог Василь Яблонський своєю чергою пояснює внесення у список проросійських депутатів "вказівкою" Кремля щодо тих, кого вони передусім цінують в українському уряді.

Передусім це – сигнал, на кого робить ставку Росія. Очевидно, що на "Опозиційний блок" і Віктора Медведчука. Тому для них важливо не розпилювати ресурси, а показати, що от з цими людьми треба дружити, з цими – дружити не варто. Цілком можливо, що вони через такі кроки розподіляють політиків на "свій-чужий",

– говорить експерт у коментарі 24 каналу.

Реакція українських політиків

Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО уже зазначив, що Україна розширить список санкцій депутатами російської Державної Думи з фракцій "Єдина Росія" і ЛДПР, а також – підприємствами-постачальниками Збройних сил Російської Федерації.

Значна кількість депутатів Державної Думи, зокрема від фракцій "Єдина Росія", "ЛДПР" також згідно з рішенням вводяться до списку санкцій,

– сказав президент України.

Один із тих, хто потрапив під нові санкції РФ – нардеп Микола Княжицький ("Народний фронт") у коментарі 24 каналу зазначив, що ці дії Кремля на нього не вплинуть ніяк, оскільки він жодним чином не пов’язаний з Росією.

Ці санкції можуть вплинути на тих, хто, наприклад, веде бізнес у Російській Федерації і хоче вивести звідти кошти. Оскільки я нічим схожим не займаюся, то мені абсолютно байдуже,

– сказав Книжицький.

Він додав, що список розширили не з метою натиснути економічно на українських нардепів:

"Туди потрапило багато депутатів, в тому числі з "Народного фронту" і БПП, але я думаю, що цей список не заради нас робився. Росія просто хотіла показати, що єдині "правильні" політики в Україні – це Медведчук з Бойком і з Льовочкіним. Тобто Кремль показав екс-регіоналам і проросійським нардепам, кого насправді підтримує".



Реакція колишніх регіоналів, які також "приєдналися" до санкційного списку, є більш емоційною. Так, екс-регіонал Михайло Добкін порадив російському уряду "розібратися хто є хто", а також – не зовсім цензурно послав усіх причетних до створення цього списку.

Реакція Михайла Добкіна на внесення у список санкцій РФ

Експресивно прокоментував свою появу у санкційному списку й інший колишній регіонал – Олександр Вілкул. Він переконаний, що перелік доповнили безпосередньо в українському уряді.

Про список санкцій. У мене немає сумніву, що він складався в Україні. На Банковій. З активною участю наших колишніх колег, які були виключені з фракції. І навіть зрозуміло, хто був "листоношею". У нього додатково включили всіх членів "Опозиційного Блоку", що не погодилися грати за правилами Бойка і Медведчука, написаними не в нашій країні. Нічого іншого. "Опозиційний Блок" визначився з кандидатом в президенти. І це не Бойко,

– заявив Вілкул.

Депутат Євген Мураєв, відомий своєю проросійською позицією, також не зрадів появі свого прізвища у списках РФ.

"Щодо списку санкцій, видно дві речі. Перша: ті, хто його підписував, навряд чи навіть знайомі з прізвищами фігурантів. Просто підхопили те, що занесли за командою – інакше б там не опинилися люди, які абсолютно нічим не заслужили "особливого ставлення"... За цією логікою весь "Опоблок" повинен тепер ходити "на уклін" і цілувати перстень автору. І не тільки він, в списку є представники активів групи Фірташа-Льовочкіна, яких прибирають від контактів з Москвою. І щоб не зістрибнули з платформи "Титаніка". Залишиться тільки один, як в реаліті-шоу. І цей один збирається сконцентрувати в своїх руках всі відносини з Росією одноосібно, бути єдиним посередником при тому президенті, який його влаштовує продумано-агресивною позицією. Просто бізнес і радісне самолюбство, а долі мільйонів людей – допустимі втрати", – прокоментував дії Кремля Мураєв.

Він також зауважив відсутність у переліку очільника Опозиційного блоку Юрія Бойка.

Юрій Анатолійович терпляче чекає, коли його дістануть із коробки з іграшками, одягнуть на руку і заворушать губами. Мені ж теж пропонували таку роль у "єдиній опозиції". Тільки я відмовився. А комусь, бачите, подобається,

– резюмував Мураєв.

Дивіться відео реакції Євгена Мураєва на внесення його прізвища у список санкцій: