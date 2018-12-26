Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия

25 декабря правительство РФ расширило список лиц и организаций из Украины, против которых введены новые санкции – в перечень добавили более 200 предприятий и украинцев. Интересно, что некоторые из них занимают выраженную пророссийскую позицию. Рассказываем, почему Кремль совершил этот шаг и будет ли это реальное влияние на Украину.

Что случилось?

О расширении санкционного списка против физических и юридических лиц Украины первым сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, это было сделано "с целью защиты интересов РФ и россиян".

Список физических и юридических лиц Украины, по которым будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России,

– написал Медведев в своем Twitter.

Впоследствии на сайте российского правительства обнародовали перечень всех в отношении кого будут действовать новые российские санкции. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.

Под новые ограничительные меры попали, в частности, народные депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, Дмитрий Добкин, Евгений Балицкий, Михаил Добкин, Борис Колесников и Вадим Новинский, одесский бизнесмен Владимир Галантерник и мэр Одессы Геннадий Труханов, нардепы Николай Княжицкий ( "Народный фронт"), Игорь Луценко ("Батькивщина"), Евгений Мураев (внефракционный), Елена Сотник ("Самопомич"), Виталий Хомутынник ("Видродження"), Виктор Балога (внефракционный).

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Также в перечень добавили заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна, министра по делам ветеранов Ирину Фриз, первого заместителя Министерства внутренних дел Украины Сергея Ярового и бывшего гендиректора канала "112 Украина" Егора Бенкендорфа.

Что касается компаний, то список пополнился следующими предприятиями:

– концерн "Укроборонпром", объединяющая ряд оборонных украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса;

– ответственная за экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения компания "Укрспецэкспорт";

– открытое акционерное общество "Вертикаль", отвечающий за транспортно-экспедиционные услуги;

– "Государственный экспортно-импортный банк Украины";

– "Первая логистическая компания";

– Публичное акционерное общество "Центрэнерго" (одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли в Украине);

– группа ТАС, которая приобрела украинскую дочку российского "Сбербанка".

Их счета, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории России было заморожено, также отныне вышеупомянутым лицам запрещено выводить капитал за пределы РФ.

Перечень всех лиц и организаций из Украины, включая новые, против которых Россия применила санкции:

Весь список лиц, против которых Россия применила санкции, теперь насчитывает 567 физических лиц и 75 компаний. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (25 декабря).

В правительстве РФ уточнили, что расширили список "с целью противодействия недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины".

Введенные санкции распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Подписанным постановлением список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширен на боле чем 200 человек и организаций,

– говорится в заявлении Кремля.

Что означают новые санкции для Украины?

Эксперты сошлись во мнении, что расширение санкционного списка в целом никак не повлияет на экономическую ситуацию в Украине, а большинство лиц, занесенных туда, вообще не связаны с Россией.

Это – пропагандистский шаг, который ничего не значит. Я уверен, что у большинства людей из этого списка нет не то что в России, но и в карманах нет ни одного рубля. Тем более каких-то акций или имущества. Конечно, за исключением пророссийских депутатов,

– объяснил в комментарии 24 канала эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

Однако, по словам политического аналитика Дмитрия Купыры, для некоторых компаний это действительно добавит на несколько дней определенные технические трудности – пока они адаптируются к тому, как с ними работать. Но, если говорить об экономике Украины, ощутимых потерь она не понесет.

Эту мысль подтверждает и первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский:

"Санкции на отдельные компании в любом случае повлияют. Структуры бывших регионалов связаны с российскими рынками, так что у них появится потребность договариваться. Будет торг, в результате которого те или иные украинские политики будут вынуждены поступаться политическими интересами. Тогда кого-то могут и исключить из списка санкций, и мы это увидим".

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Александр Хара отмечает, что, санкции не являются серьезными и это, скорее, "показушный" шаг. Ведь на самом деле Россия обладает более сильными рычагами влияния на украинскую экономику.

"Если бы они (РФ – ред) хотели повлиять серьезно, то у нас есть, на что нажать. Например, очень жаль, что за два года у нас увеличился на 60% товарооборот из РФ: в прошлом году импорт на 40%, и уже на 20% в этом году. Поэтому можно было бы посмотреть на предприятия, торгующие, и ударить по ним. А экспорт украинского в Россию уменьшается. Собственно и по этому можно было бы и ударить – по компаниям, которые торгуют с РФ. Безусловно, есть и другие фамилии, которые действительно имеют какое-то имущество или активы там. Но Кремль не ставил это своей целью", – добавил Александр Хара.

Вместе с тем, аналитик Дмитрий Купыра видит в расширении санкций и положительный момент – правительству Украины следует в конце концов обратить внимание на то, что пора прекращать экономические связи с РФ.

"К сожалению, сейчас украинское правительство недостаточно работает над тем, чтобы прекратить экономические отношения с Россией, а эти санкции могут поспособствовать тому, что у нас будет меньше экономических связей со страной-агрессором. В целях национальной безопасности это даже к лучшему. Ибо странное дело получается – здесь мы торгуем, а здесь мы стреляем друг в друга. Это ненормально", – пояснил он.

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Почему в списки попали пророссийские депутаты?



Относительно внесения в обновленный список украинских нардепов, которые известны своими пророссийскими взглядами, здесь мнения экспертов несколько отличаются.

Политический аналитик Дмитрий Купыра считает, что тактика России пока заключается в том, чтобы задать "повестку дня" в Украине – чтобы украинские политики снова выясняли между собой, кто из них является большим "врагом" для РФ.

"В эти списки санкций они включают патриотов Украины, на которых это фактически не влияет, потому что они не ведут бизнес с Россией или в принципе не являются бизнесменами. Например, депутат Наталья Веселова ("Самопомич") включена в этот санкционный список, но на ее жизнь это никак не повлияет, она получает зарплату от украинских налогоплательщиков и в Россию не ездит. Вместе с тем, есть политики или бизнесмены-украинцы, находящихся под протекторатом или действующие в интересах агрессора, но их тоже включили в этот список", – отметил эксперт.

Такие действия РФ Купыра объясняет попытками определенным образом "оправдать" украинских политиков, которые имеют пророссийские взгляды:

"Сейчас у нас есть когорта политиков и бизнесменов, которые действуют в интересах страны-агрессора, но при этом делают вид, что "да, у нас некоторые идеи совпадают, но мы вообще-то любим Украину". И такой санкционный список помогает в их аргументации, они теперь могут сказать: "вот видите, мы же тоже там есть, то есть мы же не друзья России, поскольку они нас включили в санкционный список", – считает политический аналитик.

Политолог Василий Яблонский в свою очередь объясняет внесение в список пророссийских депутатов "указанием" Кремля в отношении тех, кого они прежде всего ценят в украинском правительстве.

Прежде всего это – сигнал, на кого делает ставку Россия. Очевидно, что на "Оппозиционный блок" и Виктора Медведчука. Поэтому для них важно не распылять ресурсы, а показать, что вот с этими людьми надо дружить, с этими – дружить не стоит. Вполне возможно, что они с помощью таких шагов распределяют политиков на "свой-чужой",

– говорит эксперт в комментарии 24 каналу.

Реакция украинских политиков

Президент Петр Порошенко во время заседания СНБО уже отметил, что Украина расширит список санкций депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и ЛДПР, а также – предприятиями-поставщиками Вооруженных сил Российской Федерации.

Значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе от фракций "Единая Россия", "ЛДПР" также согласно решению вводятся в список санкций,

– сказал президент Украины.

Один из тех, кто попал под новые санкции РФ – нардеп Николай Княжицкий ( "Народный фронт") в комментарии 24 каналу отметил, что эти действия Кремля на него не повлияют никак, поскольку он никак не связан с Россией.

Эти санкции могут повлиять на тех, кто, например, ведет бизнес в Российской Федерации и хочет вывести оттуда средства. Поскольку я ничем похожим не занимаюсь, мне совершенно безразлично,

– сказал Книжицький.

Он добавил, что список расширили не с целью нажать экономически на украинских нардепов:

"Туда попало много депутатов, в том числе из "Народного фронта" и БПП, но я думаю, что этот список не ради нас делался. Россия просто хотела показать, что единственные "правильные "политики в Украине – это Медведчук с Бойко и с Левочкиным. То есть Кремль показал экс-регионалам и пророссийским нардепам, кого на самом деле поддерживает".

Реакция бывших регионалов, которые также "присоединились" к санкционному списку, более эмоциональна. Так, экс-регионал Михаил Добкин посоветовал российскому правительству "разобраться кто есть кто", а также – не совсем цензурно послал всех причастных к созданию этого списка.

Реакция Михайла Добкина на внесение в список санкций РФ

Экспрессивно прокомментировал свое появление в санкционном списке и другой бывший регионал – Александр Вилкул. Он убежден, что перечень дополнили непосредственно в украинском правительстве.

О списке санкций. У меня нет сомнения, что он составлялся в Украине. На Банковой. С активным участием наших бывших коллег, которые были исключены из фракции. И даже понятно, кто был "почтальоном". В него дополнительно включили всех членов "Оппозиционного блока", не согласившихся играть по правилам Бойко и Медведчука, написанными не в нашей стране. Ничего другого. "Оппозиционный блок" определился с кандидатом в президенты. И это не Бойко,

– заявил Вилкул.

Депутат Евгений Мураев, известный своей пророссийской позицией, также не обрадовался появлению своей фамилии в списках РФ.

"Что касается списка санкций, видны две вещи. Первая: те, кто его подписывал, вряд ли даже знакомы с фамилиями фигурантов. Просто подхватили то, что занесли по команде – иначе там не оказались бы люди, которые абсолютно ничем не заслужили "особого отношения" ... по этой логике все "Оппоблок" должен теперь ходить "на поклон" и целовать перстень автору. И не только он, в списке есть представители активов группы Фирташа-Левочкина, которых убирают от контактов с Москвой. И чтобы не спрыгнули с платформы "Титаника". Останется только один, как в реалити-шоу. И этот один собирается сконцентрировать в своих руках все отношения с Россией единолично, быть единственным посредником при том президенте, который его устраивает продумано-агрессивной позицией. Просто бизнес и радостное самолюбие, а судьбы миллионов людей – допустимые потери", – прокомментировал действия Кремля Мураев.

Он также отметил отсутствие в перечне главы Оппозиционного блока Юрия Бойко.

Юрий Анатольевич терпеливо ждет, когда его достанут из коробки с игрушками, оденут на руку и зашевелят губами. Мне ведь тоже предлагали такую ​​роль в "единой оппозиции". Только я отказался. А кому-то, видите, нравится,

– резюмировал Мураев.

Смотрите видео реакции Евгения Мураева на внесение его фамилии в список санкций: