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      "Суд" у Криму залишив під вартою ще п'ятьох захоплених Росією українських моряків

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      З 19 грудня "Верховний суд Криму" загалом відхилив апеляційні скарги 20 з 24 полонених моряків
      З 19 грудня "Верховний суд Криму" загалом відхилив апеляційні скарги 20 з 24 полонених моряків / Соцмережі

      Так званий "Верховний суд" окупованого Криму, що є підконтрольним Росії, ухвалив чергові рішення щодо захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків. Зокрема, вкотре було відхилено апеляційні скарги щодо утримання українців під вартою.

      Так, за рішенням суду, під вартою залишилися командир дивізіону Військово-морських сил України Денис Гриценко, матрос Олег Семідоцький, а також матрос Юрій Без'язичний.

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      Усім трьом суд зменшив термін перебування під вартою аж на один день – до 24 січня 2019 року, а сталося це через помилку в розрахунку суду першої інстанції, передає "Громадське".

      Як підкреслює видання, розглядаючи скарги "суд" не врахував те, що моряки вважають себе військовополоненими та відповідно до Женевської конвенції їх не можна утримувати в умовах слідчого ізолятору.

      Крім того, "Верховний суд Криму" відмовився відпустити з-під варти, залишивши в силі постанову Київського районного суду Сімферополя, ще двох полонених українських моряків.

      Мовиться, про командира буксира "Яни Капу" старшину 1 статті Олега Мельничука та командира бронекатера "Нікополь" старшого лейтенанта Богдана Небилицю. Термін їхнього арешту також через допущену судом першої інстанції технічну помилку закінчується 24 січня 2019 року, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

      До слова, щодо ще чотирьох затримах моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Володимира Терещенка та співробітника СБУ Василя Сороки, то їхні адвокати, яких призначила Росія, не оскаржували арешт. Відтак, взяття їх під варту захист оскаржить в касаційному порядку.

      Зауважимо, що в суді апеляційної інстанції Криму за шість днів загалом було розглянуто апеляції на арешт 20 з 24 захоплених українців.

      Нагадаємо, напередодні суддя так званого "Верховного суду" "республіки" відмовив у задоволенні апеляційних скарг щодо п'ятьох захоплених Росією українських моряків. Відповідні рішення було ухвалено щодо матроса катера "Нікополь" В'ячеслава Зінченка, мічмана Андрія Шевченка та капітана третього рангу Володимира Лісового. Крім того, "Верховний суд Криму" відхилив апеляції на арешт матроса з буксира "Яни Капу" Сергія Чуліби та співробітника СБУ Андрія Драча.

      Раніше так званий суд у Криму відхилив апеляційні скарги 9 із 24 українських моряків. Зокрема, мовиться про таких українців: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка та Віктора Безпальченка. Зауважимо, що усім лише скоротили на 1 день термін перебування під вартою.

      Згодом "Верховний суд Криму" залишив під вартою і члена екіпажу катера "Нікополь" Владислава Костишина та командира бронекатери "Бердянськ" Романа Мокряка. Термін їхнього утримання під вартою також закінчується 24 січня 2019 року.

      Чому Росія захопила українських моряків? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      українскі моряки у полоні РФ: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Анексія Криму Судді
      Джерело: 24 Канал
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