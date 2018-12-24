"Суд" Криму залишив під арештом ще одного полоненого українського моряка
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом захопленого ФСБ курсанта Одеської морської академії, члена екіпажу катера "Нікополь" Владислава Костишина.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Так, Костишина залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін арешту на 1 добу через "технічну помилку".
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Нагадаємо, що 21 грудня так званий суд у Криму відхилив апеляційні скарги 9 із 24 українських моряків, затриманих російськими прикордонниками 25 листопада та арештованих. Їм лише скоротили на 1 день термін перебування під вартою.
Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.