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      "Суд" Криму залишив під арештом ще одного полоненого українського моряка

      58 Читать новость на русском
      Владислав Костишин
      Владислав Костишин / Фото з відкритих джерел

      Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом захопленого ФСБ курсанта Одеської морської академії, члена екіпажу катера "Нікополь" Владислава Костишина.

      Про це повідомляє "Крим.Реалії".

      Так, Костишина залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін арешту на 1 добу через "технічну помилку".

      Читайте також: Ще двоє захоплених Росією українських моряків оголосили себе військовополоненими

      Нагадаємо, що 21 грудня так званий суд у Криму відхилив апеляційні скарги 9 із 24 українських моряків, затриманих російськими прикордонниками 25 листопада та арештованих. Їм лише скоротили на 1 день термін перебування під вартою.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Новини України Арешт СІЗО Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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