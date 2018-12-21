Українські моряки в полоні РФ: суд окупантів відхилив апеляційні скарги 9 бранців

Так званий суд у Криму відхилив апеляційні скарги 9 із 24 українських моряків, затриманих російськими прикордонниками 25 листопада. Їм лиш скоротили на 1 день термін перебування під вартою.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав російський журналіст Антон Наумлюк.

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Суд першої інстанції заарештував всіх військовослужбовців до 25 січня 2019 року, а Верховний суд Криму лише виправив технічну помилку, скоротивши час під вартою на один день. В іншому, рішення про запобіжний захід залишили в силі,

– повідомив він.

Також Наумлюк наголосив, що всім морякам окупанти інкримінують незаконний перетин російського кордону. За це українських військових у РФ можуть засудити до 6 років позбавлення волі.

Окрім цього, російський журналіст зазначив, коли відбувався розгляд апеляцій:

19 грудня



Володимир Варімез (суддя Алла Овчинникова)



Андрій Оприск (Алла Овчинникова)



Сергій Цибізов (Андрій Палій)



Юрій Будз (Андрій Палій)



20 грудня



Михайло Власюк (Галина Редько)



Богдан Головаш (Сергій Рубанов)



Сергій Попов (Галина Редько)



21 грудня



Віктор Беспальченко (Андрій Палій)



Роман Мокряк (Сергій Рубанов)

Чому Росія захопила українських моряків?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.