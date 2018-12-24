"Суд" Крыма оставил под арестом еще одного пленного украинского моряка

Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом захваченного ФСБ курсанта Одесской морской академии, члена экипажа катера "Никополь" Владислава Костишина.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, Костишина оставили в СИЗО до 24 января, сократив срок ареста на 1 сутки из-за "технической ошибки".

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Напомним, что 21 декабря так называемый суд в Крыму отклонил апелляционные жалобы 9 из 24 украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября и арестованных. Им только сократили на 1 день срок пребывания под стражей.

Как украинские моряки попали в российский плен?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.