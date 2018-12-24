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      Ще двоє захоплених Росією українських моряків оголосили себе військовополоненими

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      Юрій Будзило
      Юрій Будзило / ТАСС

      В понеділок, 24 грудня, адвокати українських військовополонених моряків Айдер Азаматов, Оксана Железняк, і Тетяна Окушко відвідали утримуваних у СІЗО Москви членів екіпажу рейдового буксира ВМС України "Яни Капу" Юрія Будзила та Андрія Шевченка.

      Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

      "В ході слідчих дій Юрій Будзило заявив слідчому під протокол, що є військовополоненим. Від дачі інших свідчень відмовився", – написав адвокат.

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      Він додав, що до початку слідчих дій Азаматову дозволили поспілкуватися з Будзилом: "Чи почувається Юрій добре, настрій хороший. Повідомив, що речі і продукти, які йому передали волонтери, дійшли. Поки потреби ні в чому немає".

      Адвокат Азаматов попередив Будзила про спроби розробки оперативниками ФСБ українських моряків з метою чинити тиск і змусити визнати провину, а також про факти притягнення ними інших ув'язнених для цих цілей,
      – повідомив Полозов.

      Він також написав, що адвокати команди захисту українських моряків Железняк і Окушко зустрілися з моряком Шевченком, і їм також дозволили поспілкуватися зі своїм підопічним наодинці перед початком слідчих дій.

      Андрій Шевченко в хорошому настрої, скарг на здоров'я не висловлював. Список предметів і продуктів, які йому необхідні, вже переданий волонтерам. На його рахунку в СІЗО грошові кошти є,
      – повідомив Полозов.

      Він зазначив, що окремо адвокати попередили Шевченка про психологічну обробку оперативниками ФСБ українських моряків, а також про потенційну небезпеку "внутрішньокамерної розробки", коли оперативники використовують інших ув'язнених для вчинення психологічного тиску задля отримання необхідного результату, в тому числі визнання провини.

      "В ході слідчих дій Андрій Шевченко заявив, що є військовополоненим і відмовився від дачі інших свідчень", – додав адвокат.

      Нагадаємо, раніше 8 захоплених у полон українських моряків назвали себе військовополоненими. Зокрема, військовополоненими себе оголосили капітан судна "Нікополь" Богдан Небилиця та командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук.

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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