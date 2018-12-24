Еще двое захваченных Россией украинских моряков объявили себя военнопленными

В понедельник, 24 декабря, адвокаты украинских военнопленных моряков Айдер Азаматов, Оксана Железняк, и Татьяна Окушко посетили содержащихся в СИЗО Москвы членов экипажа рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу" Юрия Будзила и Андрея Шевченко.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"В ходе следственных действий Юрий Будзило заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От дачи других показаний отказался", – отметил адвокат.

Читайте также: "Хочется, чтобы о нас помнили": самый молодой пленный моряк написал письмо из СИЗО

Он добавил, что до начала следственных действий Азаматову позволили пообщаться с Будзилом: "Чувствует ли себя Юрий хорошо, настроение хорошее. Сообщил, что вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, пришли. Пока нужды ни в чем нет".

Адвокат Азаматов предупредил Будзила о попытках разработки оперативниками ФСБ украинских моряков с целью оказать давление и заставить признать вину, а также о фактах привлечения ими других заключенных для этих целей,

– сообщил Полозов.

Он также написал, что адвокаты команды защиты украинских моряков Железняк и Окушко встретились с моряком Шевченко, и им также разрешили пообщаться со своим подопечным наедине перед началом следственных действий.

Андрей Шевченко в хорошем настроении, жалоб на здоровье не высказывал. Список предметов и продуктов, которые ему необходимы, уже передан волонтерам. На его счету в СИЗО денежные средства есть,

– сообщил Полозов.

Он отметил, что отдельно адвокаты предупредили Шевченко про психологическую обработку оперативниками ФСБ украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разработки", когда оперативники используют других заключенных для совершения психологического давления для получения необходимого результата, в том числе признание вины.

"В ходе следственных действий Андрей Шевченко заявил, что является военнопленным и отказался от дачи других показаний", – добавил адвокат.

Напомним, ранее 8 захваченных в плен украинских моряков назвали себя военнопленными. В частности, военнопленными себя объявили капитан судна "Никополь" Богдан Небылица и командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук.

Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



