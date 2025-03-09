Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Росіяни атакували Суми "Шахедами"

За даними Сумської ОВА, близько 22:00 в місті відбулось падіння російського безпілотника в житловому кварталі. У результаті ворожого удару спалахнула двоповерхова будівля: на ліквідацію пожежі залучені відповідні аварійно-рятувальні підрозділи.

Вже близько 23:00 стало відомо, що пожежу на місці падіння "Шахеда" вдалося локалізувати.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники показали наслідки удару по Сумах: дивіться відео

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

У Сумах загорілася двоповерхова будівля / Фото: ДСНС Сумщини

До слова, ввечері 8 березня під ударом російських БпЛА була також Запорізька область. За словами Івана Федорова, внаслідок російського обстрілу майже 2000 абонентів в селах Матвіївка та Люцерна залишаються без газу.