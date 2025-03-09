Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Россияне атаковали Сумы "Шахедами"

По данным Сумской ОВА, около 22:00 в городе произошло падение российского беспилотника в жилом квартале. В результате вражеского удара вспыхнуло двухэтажное здание: на ликвидацию пожара привлечены соответствующие аварийно-спасательные подразделения.

Уже около 23:00 стало известно, что пожар на месте падения "Шахеда" удалось локализовать.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал,

– сообщили в ГСЧС.

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В Сумах загорелось двухэтажное здание / Фото: ГСЧС Сумщины

К слову, вечером 8 марта под ударом российских БпЛА была также Запорожская область. По словам Ивана Федорова, в результате российского обстрела почти 2000 абонентов в селах Матвеевка и Люцерна остаются без газа.