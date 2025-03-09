Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

До теми Запоріжжя та область під масованою атакою БпЛА: в місті пролунало до 10 вибухів

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Удар по Запоріжжю 8 березня

Посадовець розповів, що повністю локалізувати пожежу на місці ворожого удару рятувальникам вдалося о 2 годині ночі.

П'ять годин вогнеборці боролися з полум'ям,

– зазначив Іван Федоров.

Також посадовець розповів, що внаслідок російського обстрілу майже 2000 абонентів в селах Матвіївка та Люцерна на зараз залишаються без газу. Газовики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути його людям.

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Наслідки російської атаки на Запоріжжя / Фото ОВА

У Запоріжжі знижувався тиск газу для частини споживачів. 210 тисяч абонентів і 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі.

Голова ОВА наголосив, перебоїв з теплопостачанням не було. Послуга надається стабільно.

Посадовець подякував за злагоджену роботу та професіоналізм усім службам: газовикам, енергетикам, комунальникам, рятувальникам.

Зауважимо, ввечері 8 березня у Запоріжжі прогриміло до 10 вибухів. Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.