Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Удар по Запоріжжю 8 березня
Посадовець розповів, що повністю локалізувати пожежу на місці ворожого удару рятувальникам вдалося о 2 годині ночі.
П'ять годин вогнеборці боролися з полум'ям,
– зазначив Іван Федоров.
Також посадовець розповів, що внаслідок російського обстрілу майже 2000 абонентів в селах Матвіївка та Люцерна на зараз залишаються без газу. Газовики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути його людям.
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Наслідки російської атаки на Запоріжжя / Фото ОВА
У Запоріжжі знижувався тиск газу для частини споживачів. 210 тисяч абонентів і 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі.
Голова ОВА наголосив, перебоїв з теплопостачанням не було. Послуга надається стабільно.
Посадовець подякував за злагоджену роботу та професіоналізм усім службам: газовикам, енергетикам, комунальникам, рятувальникам.
Зауважимо, ввечері 8 березня у Запоріжжі прогриміло до 10 вибухів. Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.