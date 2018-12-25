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      Усі українські моряки визнають себе військовополоненими РФ до кінця року, – адвокат

      174 Читать новость на русском
      24 українські моряки визнають себе військовополоненими РФ до кінця року
      24 українські моряки визнають себе військовополоненими РФ до кінця року / Фото з відкритих джерел

      До кінця 2018 року усі адвокати побачать українських моряків, незаконно захоплених Росією в Азовському морі. Тому 24 заручники визнають себе військовополоненими РФ.

      Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає "Прямий".

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      Що стосується моряків, то наразі 21 з них заявив, що є військовополоненим. Ще з трьома просто не встигли пройти слідчі дії, але вони відбудуться цього тижня,
      – зазначив юрист.

      За його словами, і українська сторона, і весь світ визнає моряків військовополоненими РФ, тому логічно, що вони також заявляють про це російському слідству.

      "Зі своєї сторони слідство займає просту позицію – хоче, щоб моряки признали себе кримінальними злочинцями, визнали провину. Звичайно, російська влада не хоче чути ні про яких військовополонених... Я думаю, що 24 моряки до кінця року під час слідчих дій про це заявлять (що вони військовополонені – 24 канал)", – додав Полозов.

      Нагадаємо, 24 грудня військовополоненими оголосили себе члени екіпажу "Яни Капу" Юрій Будзило, Андрій Шевченко та Михайло Власюк.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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