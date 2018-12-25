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      Все украинские моряки признают себя военнопленными РФ до конца года, – адвокат

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      24 украинских моряка признают себя военнопленными РФ до конца года
      24 украинских моряка признают себя военнопленными РФ до конца года / Фото из открытых источников

      До конца 2018 года все адвокаты увидят украинских моряков, незаконно захваченных Россией в Азовском море. Все 24 заложника признают себя военнопленными РФ.

      Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает "Прямой".

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      Что касается моряков, то сейчас 21 из них заявил, что является военнопленным. Еще с тремя просто не успели пройти следственные действия, но они состоятся на этой неделе,
      – отметил юрист.

      По его словам, и украинская сторона, и весь мир признает моряков военнопленными РФ, поэтому логично, что они также заявляют об этом российскому следствию.

      "Со своей стороны следствие занимает простую позицию – хочет, чтобы моряки признали себя уголовными преступниками, признали вину. Конечно, российские власти не хотят слышать ни о каких военнопленных ... Я думаю, что 24 моряка до конца года во время следственных действий об этом заявят (что они военнопленные – 24 канал)", – добавил Полозов.

      Напомним, 24 декабря военнопленными объявили себя члены экипажа "Яны Капу" Юрий Будзило, Андрей Шевченко и Михаил Власюк.

      Как украинские моряки попали в плен?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Украинцы в плену РФ Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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