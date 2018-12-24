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      Еще один член команды украинского буксира "Яны Капу" объявил себя военнопленным РФ

      23 Читати новину українською
      Михаил Власюк (на фото слева)
      Михаил Власюк (на фото слева) / Фото из открытых источников

      В понедельник, 24 декабря, адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Ислям Велиляев встретился с членом экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Михаилом Власюком.

      Об этом в Facebook сообщил один из адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

      До начала следственных действий адвокат смог с глазу на глаз поговорить с Михаилом. Власюк сообщил, что содержится в двухместной камере, все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье не жалуется. Чувствует себя нормально, не подавлен,
      написал адвокат.

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      Он отметил, что Велиляев разъяснил Власюку, что моряку необходимо делать в случае, если оперативники ФСБ или сокамерник будет оказывать психологическое давление, чтобы оговорить себя, своих боевых товарищей или признать вину.

      В ходе следственных действий Власюк под протокол заявил, что является военнопленным. Он стал 21-м украинским моряком, который заявил российским следователям ФСБ, что является военнопленным.

      Напомним, 24 декабря военнопленными объявили себя члены экипажа "Яны Капу" Юрий Будзило и Андрей Шевченко.

      Как украинские моряки попали в плен?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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