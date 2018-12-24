Еще один член команды украинского буксира "Яны Капу" объявил себя военнопленным РФ

В понедельник, 24 декабря, адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Ислям Велиляев встретился с членом экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Михаилом Власюком.

Об этом в Facebook сообщил один из адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

До начала следственных действий адвокат смог с глазу на глаз поговорить с Михаилом. Власюк сообщил, что содержится в двухместной камере, все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье не жалуется. Чувствует себя нормально, не подавлен,

– написал адвокат.

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Он отметил, что Велиляев разъяснил Власюку, что моряку необходимо делать в случае, если оперативники ФСБ или сокамерник будет оказывать психологическое давление, чтобы оговорить себя, своих боевых товарищей или признать вину.

В ходе следственных действий Власюк под протокол заявил, что является военнопленным. Он стал 21-м украинским моряком, который заявил российским следователям ФСБ, что является военнопленным.

Напомним, 24 декабря военнопленными объявили себя члены экипажа "Яны Капу" Юрий Будзило и Андрей Шевченко.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.