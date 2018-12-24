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      Ще один член команди українського буксира "Яни Капу" оголосив себе військовополоненим РФ

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      Михайло Власюк (на фото ліворуч)
      Михайло Власюк (на фото ліворуч) / Фото з відкритих джерел

      В понеділок, 24 грудня, адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв зустрівся з членом екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Михайлом Власюком.

      Про це у Facebook повідомив один з адвокатів українських моряків Микола Полозов.

      До початку слідчих дій адвокат зміг наодинці поговорити з Михайлом. Власюк повідомив, що утримується у двомісній камері, всі необхідні продукти і речі йому передали через волонтерів. На здоров'я не скаржиться. Почувається нормально, не пригнічений,
      – написав адвокат.

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      Він зазначив, що Веліляєв роз'яснив Власюку, що морякові необхідно робити у разі, якщо оперативники ФСБ або сусід по камері чинитимуть психологічний тиск, щоб обмовити себе, своїх бойових товаришів або визнати провину.

      В ході слідчих дій Власюк під протокол заявив, що є військовополоненим. Він став 21-м українським моряком, який заявив російським слідчим ФСБ, що є військовополоненим.

      Нагадаємо, 24 грудня військовополоненими оголосили себе члени екіпажу "Яни Капу" Юрій Будзило та Андрій Шевченко.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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