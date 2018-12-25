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      "Верховний суд Криму" вкотре відзначився ганебними рішеннями щодо полонених українських моряків

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      Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" лишив під вартою ще 5 українських моряків
      Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" лишив під вартою ще 5 українських моряків / Соцмережі

      25 грудня в окупованому Росією Криму суддя так званого "Верховного суду" "республіки" відмовив у задоволенні апеляційних скарг п'яти українським морякам, яких агресор обстріляв і захопив поблизу Керченської протоки 25 листопада.

      Як передає ресурс "Крим. Реалії", відповідні рішення було ухвалено щодо матроса катера "Нікополь" В'ячеслава Зінченка, мічмана Андрія Шевченка та капітана третього рангу Володимира Лісового.

      Читайте також: Усі українські моряки визнають себе військовополоненими РФ до кінця року, – адвокат

      Крім того, "Верховний суд Криму" відхилив апеляції на арешт матроса з буксира "Яни Капу" Сергія Чуліби та співробітника СБУ Андрія Драча.

      Зінченко та Шевченко перебуватимуть під вартою до 24 січня 2019 року.

      Адвокат Зінченка Еміне Авамілєва заявила, що відбувся збройний конфлікт, і її підзахисний після цього має статус військовополоненого, а питання утримання під вартою мав розглядати військовий суд. Щодо Шевченка, то його адвокат Тетяна Окушко заявила, що в момент затримання її підзахисному протягом доби не надавали адвоката, а зараз не надано належні умови утримання. Як зауважила вона, Москві були морози до -20 градусів, а він є одягненим у легкий одяг і літні кросівки. Відтак, таке поводження з моряком адвокат розцінює як тортури. Сам Шевченко після суду повідомив, що на його ім'я надійшли дві посилки, але досі нічого йому не видали, натомість у московському СІЗО йому надали черевики без шнурків, які спадають з ніг,
      – кажуть журналісти.

      Наступне засідання щодо полонених українських моряків має відбутися у середу, 26 грудня.

      "Надійшли ще п'ять апеляцій. Щодо Без'язичного, Гриценка, Небилиці, Семидоцького, Мельничука. Що стосується ще чотирьох моряків, то скарг на арешт немає", – розповіла у коментарі журналістам представниця "Верховного суду Криму".

      За словами одного з представників групи адвокатів, яка захищає українських моряків, Сергія Бадамшина, Керченський "міськсуд" відмовив пораненим українським військовополоненим Андрію Ейдеру, Андрію Артеменку та Василю Сороці у відновленні терміну на оскарження взяття під варту.

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      "Очікуємо на рішення щодо Володимира Терещенка. На жаль, адвокат за призначенням спочатку не оскаржив запобіжний захід, обраний для моряків. Взяття під варту зазначених військовополонених буде оскаржено в касаційному порядку, а питання про порушення адвокатом стандартів захисту у кримінальній справі будуть предметом внутрішньокорпоративного розгляду", – додав він.

      Адвокат, Росія, Крим, моряки, Верховний суд, арешт

      Нагадаємо, 19-21 грудня так званий суд у Криму відхилив апеляційні скарги 9 із 24 українських моряків, яких затримали прикордонниками з Росії 25 листопада та згодом окупанти їх заарештували. Зокрема, мовиться про таких українців: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка та Віктора Безпальченка. Зауважимо, що усім лише скоротили на 1 день термін перебування під вартою.

      Згодом "Верховний суд Криму" залишив під вартою і члена екіпажу катера "Нікополь" Владислава Костишина та командира бронекатери "Бердянськ" Романа Мокряка. Термін їхнього утримання під вартою також закінчується 24 січня 2019 року.

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів все ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      як розгортаються події навколо полонених росією українських моряків:
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Анексія Криму Новини Криму Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Судді
      Джерело: 24 Канал
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