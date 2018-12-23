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      Дипломати Чорноморського регіону вимагають від Кремля звільнення українських моряків

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      Дипломати Чорноморського регіону закликають Росію звільнити українських моряків
      Дипломати Чорноморського регіону закликають Росію звільнити українських моряків / Фото з відкритих джерел

      В Австрії відбулися консультації щодо виконання Документу про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі Учасники звернулися до Росії через захоплення нею українських кораблів і закликали РФ негайно звільнити полонених моряків.

      Про це повідомляє прес-служба Командування ВМС ЗС України.

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      У відомстві наголошують, що під час консультацій особливу увагу звернули на окупацію Росією Криму та територій України в Донецькій та Луганській областях, а також на напад і захоплення кораблів та екіпажів українських ВМС під час їх проходу Керченською протокою.

      Наголошувалося, що ці дії Російської Федерації суттєво загрожують безпековій ситуації у Чорноморському регіоні,
      – йдеться у повідомленні.

      Учасниками консультацій стали дипломатичні представники Грузії, Болгарії, Румунії, Туреччини та Російської Федерації.

      "Дипломатичні представники закликали РФ негайно повернути Україні захоплені катери, звільнити полонених членів екіпажів Військово-Морських Сил ЗС України та припинити незаконні дії по блокуванню Керченської протоки", – пише прес-служба відомства.

      Натомість представники країни-агресора від коментарів утрималися.

      До слова, учасниками консультацій щодо зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі заходу, які проводяться 16 років поспіль, були, крім України та РФ, дипломатичні представники Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини. Українську делегацію очолював перший заступник начальника штабу командування ВМС України контр-адмірал Дмитро Таран.

      Нагадаємо, Вашингтон виділить військово-морським силам України додаткових 10 мільйонів доларів через інцидент в районі Керченської протоки. Ці гроші мають піти на нарощування воєнно-морської потуги Києва.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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