Дипломати Чорноморського регіону вимагають від Кремля звільнення українських моряків

В Австрії відбулися консультації щодо виконання Документу про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі Учасники звернулися до Росії через захоплення нею українських кораблів і закликали РФ негайно звільнити полонених моряків.

Про це повідомляє прес-служба Командування ВМС ЗС України.

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У відомстві наголошують, що під час консультацій особливу увагу звернули на окупацію Росією Криму та територій України в Донецькій та Луганській областях, а також на напад і захоплення кораблів та екіпажів українських ВМС під час їх проходу Керченською протокою.

Наголошувалося, що ці дії Російської Федерації суттєво загрожують безпековій ситуації у Чорноморському регіоні,

– йдеться у повідомленні.

Учасниками консультацій стали дипломатичні представники Грузії, Болгарії, Румунії, Туреччини та Російської Федерації.

"Дипломатичні представники закликали РФ негайно повернути Україні захоплені катери, звільнити полонених членів екіпажів Військово-Морських Сил ЗС України та припинити незаконні дії по блокуванню Керченської протоки", – пише прес-служба відомства.

Натомість представники країни-агресора від коментарів утрималися.

До слова, учасниками консультацій щодо зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі заходу, які проводяться 16 років поспіль, були, крім України та РФ, дипломатичні представники Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини. Українську делегацію очолював перший заступник начальника штабу командування ВМС України контр-адмірал Дмитро Таран.

Нагадаємо, Вашингтон виділить військово-морським силам України додаткових 10 мільйонів доларів через інцидент в районі Керченської протоки. Ці гроші мають піти на нарощування воєнно-морської потуги Києва.