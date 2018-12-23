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      "За ним послідують інші": у Британії відповіли РФ військовими кораблями в Україні

      13112 Читать новость на русском
      "За ним послідують інші": у Британії відповіли РФ військовими кораблями в Україні
      / Фото з відкритих джерел

      Британія підтримує Україну перед загрозою російської агресії. Розвідувальний корабель ВМС Великої Британії HMS Echo, який зайшов у порт Одеси, є сигналом для Кремля.

      Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон під час свого візиту в Україну, пише BBC.

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      Вільямсон наголосив, що "за цим кораблем послідують інші військові кораблі у межах постійнішої присутності Великої Британії".

      Те, що ми говоримо Росії, те, що ми говоримо президенту Путіну, – вони не можуть продовжувати діяти і не зважати на міжнародні закони та норми,
      – заявив міністр.

      Однак судно HMS Echo не прослідує Керченською протокою, де відбувся інцидент з українськими військовими. Видання повідомляє, що Москва заявила, що корабель Британії – шпигунський.

      Нагадаємо, корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. У середу, 19 грудня, корабель пришвартувався в Одесі – він пробуде там кілька днів.

      Візит корабля відбувається в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

      Окрім того, результатом двосторонніх перемовин між Британією і Україною стала домовленість про спільні дії в реформуванні ЗСУ та ВМС – перші британські військовослужбовці прибудуть до України вже в січні. Виконання низки завдань у межах попередніх домовленостей між країнами пришвидшили через агресивні дії Росії щодо України.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Водний транспорт Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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