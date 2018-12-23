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      "За ним последуют другие": в Британии ответили РФ военными кораблями в Украине

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      "За ним последуют другие": в Британии ответили РФ военными кораблями в Украине
      / Фото из открытых источников

      Британия поддерживает Украину перед угрозой российской агрессии. Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo, который зашел в порт Одессы, является сигналом для Кремля.

      Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время своего визита в Украину, пишет BBC.

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      Уильямсон подчеркнул, что "за этим кораблем последуют другие военные корабли в пределах постоянного присутствия Великобритании".

      То, что мы говорим России, то, что мы говорим президенту Путину, – они не могут продолжать действовать и не учитывать международные законы и нормы,
      – заявил министр.

      Однако судно HMS Echo не проследует по Керченскому проливу, где произошел инцидент с украинскими военными. Издание сообщает, что Москва заявила, что корабль Британии – шпионский.

      Напомним, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. В среду, 19 декабря, корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.

      Визит корабля происходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

      Кроме того, результатом двусторонних переговоров между Британией и Украиной стала договоренность о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Водный транспорт Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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