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      У Росії запанікували через приїзд британських військових до України: з’явилась перша реакція

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      У Росії відреагували на приїзд до України британських військових
      У Росії відреагували на приїзд до України британських військових / Міністерство оборони України

      У Росії вважають, що міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон нібито підбурює Україну до нових військових провокацій. Там стверджують, що "отримали сигнал" щодо намірів Британії.

      Коментар опублікувало посольство Росії в Лондоні.

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      Так російське відомство зреагувало на зустріч міністра оборони Степана Полторака та держсекретаря з питань оборони Британії Гевіна Вільямсона. що відбулася під час візиту останнього в Одесу 21 грудня.

      24 канал писав, що результатом двосторонніх перемовин стала домовленість між Україною та Британією про спільні дії в реформуванні ЗСУ та ВМС – перші британські військовослужбовці прибудуть до України вже в січні. Виконання низки завдань у межах попередніх домовленостей між країнами пришвидшили через агресивні дії Росії щодо України.

      Російські дипломати вважають такі дії британського міністра "підбурюванням". При нагоді там згадалиа і дрони, через нещодавню появу яких над лондонським аеропортом довелося скасовувати рейси.

      Не впоравшись із завданням ефективно нейтралізувати дрони над аеропортом Гатвік, схоже, Вільямсон зайнявся більш важливою справою – підбурюванням України до нових військових провокацій,
      – заявляють у російському посольстві.

      У відомстві також наголошують, що "сигнал в Росії отримали".

      "Він полягає в тому, що на які безвідповідальні кроки не пішов би київський режим, британський уряд консерваторів буде завжди забезпечувати йому політичну і військову підтримку", – стверджують російські дипломати.

      У Росії також переконані, що поїздка глави британського військового відомства виглядає "особливо показовою в умовах підготовки Порошенком військової акції 24-25 грудня".

      Нагадаємо, корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробуде там кілька днів.

      Якою була агресія Росії у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Великобританія Міністерство оборони України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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