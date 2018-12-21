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      Спалах агресії Кремля: у Міноборони заявили, що до України їдуть британські військові

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      В Україну прибудуть ВМС Британії для допомоги українським військовим, – Полторак
      В Україну прибудуть ВМС Британії для допомоги українським військовим, – Полторак / Фото з відкритих джерел

      Україна та Британія домовились про спільні дії в реформуванні ЗСУ та ВМС – перші британські військовослужбовці прибудуть до України вже в січні. Виконання низки завдань у межах попередніх домовленостей між країнами пришвидшили через агресивні дії Росії щодо України.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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      Двосторонні переговори між міністром оборони Степаном Полтораком та держсекретарем з питань оборони Британії Гевіном Вільямсоном відбулися під час візиту останнього в Одесу 21 грудня.

      Так, голова оборонного відомства України зазначив, що серед інших обговорювалися питання прискорення реалізації низки конкретних заходів і рішень, які приймались місяць тому під час його візиту Вільямсона до Лондона.

      За словами Полторака, причина цьому – різке загострення безпекової ситуації і агресія Росії проти Військово-морських сил ЗСУ в Керченській протоці, а також ситуації на кордоні між Україною та Росією.

      Рішення, які ми прийняли, пов’язані з початком роботи з підготовки морських піхотинців. Вже в січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії для організації взаємодії, планування спільних навчань, а також визначення необхідної матеріально-технічної допомоги Збройним силам України, безпосередньо Військово-морським силам,
      – наголосив він.

      Полторак зазначає, що під час переговорів також обговорили можливість прискорення співпраці за всім спектром. Так, початком має стати розширення формату підготовки в рамках навчально-тренувальної програми "Orbital", а згодом – розширення військово-технічної співпраці.

      Глава Міноборони також повідомив про домовленість щодо створення "Офісу друзів України", щоб координувати спільні дії щодо надання допомоги в реформуванні ЗСУ, ВМС, а також нарощування бойових українського військового флоту.

      Нагадаємо, корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробуде там кілька днів.

      Якою була агресія Росії у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Великобританія Міністерство оборони України Степан Полторак
      Джерело: 24 Канал
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