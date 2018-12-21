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      Росія нарощує війська в Азовському морі, – Полторак

      221 Читать новость на русском
      Степан Полторак
      Степан Полторак / Фото з вільних джерел

      Росія зосередила велику частину своїх військ на кордоні із Україною і продовжує мілітаризувати окупований Крим та Азовське море.

      Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі із очільником оборонного відомства Великобританії Гевіном Вільямсоном в Одесі, інформує прес-служба Міноборони.

      Читайте також: ЗСУ виконали більшість планів на час воєнного стану, – Полторак

      Паралельно з провокацією в Керченській протоці, Російська Федерація зосередила величезне угрупування військ на кордоні з Україною, а також в Автономній Республіці Крим і значно підвищила угрупування своїх військ в Азовському морі. Це свідчить про готовність до широкомасштабної агресії проти України,
      – зазначив він.

      Глава Міноборони також пояснив, чому Україна ввела воєнний стан у 10 областях.

      "Воєнний стан був введений в 10 областях, які мають кордон з Російською Федерацією. Це абсолютно вимушене рішення для того щоб максимально підготувати країну і Збройні Сили на випадок широкомасштабної агресії Російської Федерації", – наголосив Полторак.

      воєнний стан Україна області
      Де в Україні запровадили воєнний стан

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини політики Новини України Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Великобританія Степан Полторак
      Джерело: 24 Канал
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