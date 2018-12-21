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      Россия наращивает войска в Азовском море, – Полторак

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      Степан Полторак
      Степан Полторак / Фото из свободных источников

      Россия сосредоточила большую часть своих войск на границе с Украиной и продолжает милитаризировать оккупированный Крым и Азовское море.

      Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с главой оборонного ведомства Великобритании Гэвином Уильямсоном в Одессе, информирует пресс-служба Минобороны.

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      Параллельно с провокацией в Керченском проливе, Российская Федерация сосредоточила огромную группировку войск на границе с Украиной, а также в Автономной Республике Крым и значительно повысила группировку своих войск в Азовском море. Это свидетельствует о готовности к широкомасштабной агрессии против Украины,
      – отметил он.

      Глава Минобороны также объяснил, почему Украина ввела военное положение в 10 областях.

      "Военное положение было введено в 10 областях, у которых граница с Российской Федерацией. Это абсолютно вынужденное решение для того, чтобы максимально подготовить страну и Вооруженные Силы на случай широкомасштабной агрессии Российской Федерации", – подчеркнул Полторак.

      воєнний стан Україна області
      Где в Украине ввели военное положение

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Великобритания Конфликт в Азовском море Степан Полторак Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
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