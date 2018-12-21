Россия наращивает войска в Азовском море, – Полторак

Россия сосредоточила большую часть своих войск на границе с Украиной и продолжает милитаризировать оккупированный Крым и Азовское море.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с главой оборонного ведомства Великобритании Гэвином Уильямсоном в Одессе, информирует пресс-служба Минобороны.

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Параллельно с провокацией в Керченском проливе, Российская Федерация сосредоточила огромную группировку войск на границе с Украиной, а также в Автономной Республике Крым и значительно повысила группировку своих войск в Азовском море. Это свидетельствует о готовности к широкомасштабной агрессии против Украины,

– отметил он.

Глава Минобороны также объяснил, почему Украина ввела военное положение в 10 областях.

"Военное положение было введено в 10 областях, у которых граница с Российской Федерацией. Это абсолютно вынужденное решение для того, чтобы максимально подготовить страну и Вооруженные Силы на случай широкомасштабной агрессии Российской Федерации", – подчеркнул Полторак.



Где в Украине ввели военное положение

Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.