Український флот отримає додаткове фінансування від США

Вашингтон виділить військово-морським силам України додаткових 10 мільйонів доларів через інцидент в районі Керченської протоки. Ці гроші мають піти на нарощування воєнно-морської потуги Києва.

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Роберт Палладіно в ніч на суботу, 22 грудня (за Києвом), повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, цей крок Вашингтона – це "відповідь на небезпечну ескалацію Росії і необгрунтований напад 25 листопада". Щоправда, для цього потрібна ще згода Конгресу.

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"Ми робимо це в знак солідарності з Литвою і Великобританією, які також планують збільшити допомогу в сфері безпеки України", – підкреслив Палладіно.

Він також закликав Росію негайно повернути Україні затримані кораблі і моряків, а також забезпечити вільне проходження через Керченську протоку і Азовське море суден, що прямують в українські порти.

Нагадаємо, корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі, де пробуде кілька днів.

Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.