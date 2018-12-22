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      Украинский флот получит дополнительное финансирование от США

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      Конфликт в Керченском проливе
      Конфликт в Керченском проливе / censor.net.ua

      Вашингтон выделит военно-морским силам Украины дополнительных 10 миллионов долларов из-за инцидента в районе Керченского пролива. Эти деньги должны пойти на наращивание военно-морской мощи Киева.

      Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Роберт Палладино в ночь на субботу, 22 декабря (по Киеву), сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

      По его словам, этот шаг Вашингтона – это "ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября". Правда, для этого нужно еще согласие Конгресса.

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      "Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в сфере безопасности Украины", – подчеркнул Палладино.

      Он также призвал Россию немедленно вернуть Украине задержанные корабли и моряков, а также обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты.

      Напомним, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе, где пробудет несколько дней.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива. Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Деньги Новости США
      Источник: 24 Канал
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