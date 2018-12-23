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      Дипломаты Черноморского региона требуют от Кремля освобождения украинских моряков

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      Дипломаты Черноморского региона призывают Россию освободить украинских моряков
      Дипломаты Черноморского региона призывают Россию освободить украинских моряков / Фото из открытых источников

      В Австрии состоялись консультации относительно выполнения Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской отрасли на Черном море. Участники обратились к России из-за захвата ею украинских кораблей и призвали РФ немедленно освободить пленных моряков.

      Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВС Украины.

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      В ведомстве отмечают, что во время консультаций особое внимание обратили на оккупацию Россией Крыма и территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, а также на нападение и захват кораблей и экипажей украинских ВМС во время их прохода по Керченскому проливу.

      Отмечалось, что эти действия Российской Федерации существенно угрожают безопасности ситуации в Черноморском регионе,
      – говорится в сообщении.

      Участниками консультаций стали дипломатические представители Грузии, Болгарии, Румынии, Турции и Российской Федерации.

      "Дипломатические представители призвали РФ немедленно вернуть Украине захваченные катеры, освободить пленных членов экипажей Военно-Морских Сил ВС Украины и прекратить незаконные действия по блокированию Керченского пролива", – пишет пресс-служба ведомства.

      Зато представители страны-агрессора от комментариев воздержались.

      К слову, участниками консультаций по укреплению доверия и безопасности в военно-морской отрасли мероприятия, которые проводятся 16 лет подряд, были, кроме Украины и РФ, дипломатические представители Болгарии, Грузии, Румынии, Турции. Украинскую делегацию возглавлял первый заместитель начальника штаба командования ВМС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран.

      Напомним, Вашингтон выделит военно-морским силам Украины дополнительных 10 миллионов долларов за инцидент в районе Керченского пролива. Эти деньги должны пойти на наращивание военно-морской мощи Киева.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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