Дипломаты Черноморского региона требуют от Кремля освобождения украинских моряков

В Австрии состоялись консультации относительно выполнения Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской отрасли на Черном море. Участники обратились к России из-за захвата ею украинских кораблей и призвали РФ немедленно освободить пленных моряков.

Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВС Украины.

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В ведомстве отмечают, что во время консультаций особое внимание обратили на оккупацию Россией Крыма и территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, а также на нападение и захват кораблей и экипажей украинских ВМС во время их прохода по Керченскому проливу.

Отмечалось, что эти действия Российской Федерации существенно угрожают безопасности ситуации в Черноморском регионе,

– говорится в сообщении.

Участниками консультаций стали дипломатические представители Грузии, Болгарии, Румынии, Турции и Российской Федерации.

"Дипломатические представители призвали РФ немедленно вернуть Украине захваченные катеры, освободить пленных членов экипажей Военно-Морских Сил ВС Украины и прекратить незаконные действия по блокированию Керченского пролива", – пишет пресс-служба ведомства.

Зато представители страны-агрессора от комментариев воздержались.

К слову, участниками консультаций по укреплению доверия и безопасности в военно-морской отрасли мероприятия, которые проводятся 16 лет подряд, были, кроме Украины и РФ, дипломатические представители Болгарии, Грузии, Румынии, Турции. Украинскую делегацию возглавлял первый заместитель начальника штаба командования ВМС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран.

Напомним, Вашингтон выделит военно-морским силам Украины дополнительных 10 миллионов долларов за инцидент в районе Керченского пролива. Эти деньги должны пойти на наращивание военно-морской мощи Киева.