Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 15 серпня?
У ніч проти 15 серпня російські війська атакували 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської областей.
Також ворог для атаки використав 97 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Агресор запускав повітряні цілі із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Шаталово.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину,
– ідеться в повідомленні.
Авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад росіян.
Станом на 8 годиу ранку, силами ППО збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі та Сході країни.
Вказується, що зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.