Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Україну атакують "Шахеди": де зараз тривога

Що відомо про атаку по Україні 15 серпня?

У ніч проти 15 серпня російські війська атакували 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської областей.

Також ворог для атаки використав 97 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Агресор запускав повітряні цілі із напрямків:

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Шаталово.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину,

– ідеться в повідомленні.

Авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад росіян.

Станом на 8 годиу ранку, силами ППО збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі та Сході країни.

Вказується, що зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.