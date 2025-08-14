Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу 14 серпня?
Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської та Полтавської областей. Зберігається загроза застосування ворожих БпЛА для Сумської Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини. Чернігівська та Київська області – загроза застосування ворожих БпЛА. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської та Полтавської областей.
Зберігається загроза застосування ворожих БпЛА для Сумської Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини.
Чернігівська та Київська області – загроза застосування ворожих БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.