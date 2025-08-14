Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу 14 серпня?

21:12, 14 серпня

Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської та Полтавської областей.

20:48, 14 серпня

Зберігається загроза застосування ворожих БпЛА для Сумської Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини.

20:36, 14 серпня

Чернігівська та Київська області – загроза застосування ворожих БпЛА.

19:33, 14 серпня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.