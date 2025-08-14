Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми На Київщині чули вибухи: в області працює ППО

Що відомо про вибух у Сумах?

Тривогу у Сумському районі оголосили о 20:07. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у регіоні.

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА,

– писали військові.

Про вибух у Сумах стало відомо о 20:18. Про це повідомили місцеві кореспонденти.

"У Сумах було чути вибух", – написало Суспільне.

Наразі про наслідки гучного звуку у Сумах ні в ОВА, ні в мерії нічого не писали. Тривога у місті ще триває. Окрім цього, була також і загроза застосування ворожої балістики для області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.