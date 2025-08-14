Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Тривогу у Сумському районі оголосили о 20:07. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у регіоні.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА,
– писали військові.
Про вибух у Сумах стало відомо о 20:18. Про це повідомили місцеві кореспонденти.
"У Сумах було чути вибух", – написало Суспільне.
Наразі про наслідки гучного звуку у Сумах ні в ОВА, ні в мерії нічого не писали. Тривога у місті ще триває. Окрім цього, була також і загроза застосування ворожої балістики для області.
