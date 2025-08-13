Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Росіяни пускають багато розвідувальних дронів: де зараз тривога

Яка причина вибухів на Київщині?

Увечері 13 серпня близько 22:27 було оголошено повітряну тривогу у низці областей. Кілька регіонів України під загрозою російської атаки дронами-камікадзе типу "Шахед".

Вже майже за годину, о 23:15, у Київській області почала працювати ППО по ударних безпілотниках.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі,

– зазначили в ОВА.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, варто якомога швидше пройти до укриття та дотримуватись правил безпеки. Місцева вдала також закликає не фільмувати та не поширювати в мережі роботу українських Сил оборони.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.