Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також На Запоріжжі прогриміли вибухи: працює ППО

Що відомо про вибух у Сумах?

Росія продовжує щодня завдавати нових ударів по мирних містах України. Увечері 13 липня, о 21:13 з'явилася інформація про вибух у Сумах.

У Сумах було чути вибух,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що о 20:59 в Повітряних силах попереджали про загрозу БпЛА для Сум.

"Увага! Суми і район! БпЛА невизначеного типу у вашому напрямку. Під час тривоги перебувайте в укриттях", – повідомили військові.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причин та наслідків вибуху у Сумах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що раніше вдень в Сумах також лунали вибухи. В напрямку міста рухалася швидкісна ціль.