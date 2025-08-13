Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также В Запорожье прогремели взрывы: работает ПВО

Что известно о взрыве в Сумах?

Россия продолжает ежедневно наносить новые удары по мирным городам Украины. Вечером 13 июля, в 21:13 появилась информация о взрыве в Сумах.

В Сумах был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в 20:59 в Воздушных силах предупреждали об угрозе БпЛА для Сум.

"Внимание! Сумы и район! БпЛА неопределенного типа в вашем направлении. Во время тревоги находитесь в укрытиях", – сообщили военные.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах и последствиях взрыва в Сумах.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, что ранее днем в Сумах также раздавались взрывы. В направлении города двигалась скоростная цель.