Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу на территории Запорожской области объявили ориентировочно в 09:27. Мониторинговые и местные телеграм-каналы сообщали о БпЛА в воздушном пространстве региона. Впоследствии Иван Федоров отметил о работе ПВО.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал он.

К слову, в ночь на 13 августа оккупанты атаковали 49 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Российская армия атаковала ночью также и 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

Ударными БпЛА атаковано Донецкую, Сумскую и Черниговскую, ракетами – Полтавскую области. В результате отражения атаки силами ПВО сбито/подавлено 34 цели.