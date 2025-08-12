О том, где пролетают вражеские "Шахеды", 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности для вашего региона находитесь в безопасном месте.

Где существует опасность из-за применения "Шахедов"?

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога: показываем на карте

19:41, 12 августа

В Черниговской области – активность разведывательного БпЛА! Привлечены средства по его сбиванию.

19:18, 12 августа

Скоростная цель в Донецкой области курсом на Харьковщину.

19:18, 12 августа

Полтавская область – угроза применения БпЛА с севера.

18:11, 12 августа

Сумская область – угроза применения БпЛА.