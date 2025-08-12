О том, где пролетают вражеские "Шахеды", 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности для вашего региона находитесь в безопасном месте.
Смотрите также Россия возводит новые пусковые площадки для "Шахедов" за считанные месяцы: возможно ли их уничтожить
Где существует опасность из-за применения "Шахедов"?
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога: показываем на карте
19:41, 12 августа
В Черниговской области – активность разведывательного БпЛА! Привлечены средства по его сбиванию.
19:18, 12 августа
Скоростная цель в Донецкой области курсом на Харьковщину.
19:18, 12 августа
Полтавская область – угроза применения БпЛА с севера.
18:11, 12 августа
Сумская область – угроза применения БпЛА.