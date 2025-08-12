Про те, де пролітають ворожі "Шахеди", 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки для вашого регіону перебувайте в безпечному місці.

Де існує небезпека через застосування "Шахедів"?

У деяких областях України оголошена повітряна тривога: показуємо на карті

19:41, 12 серпня

У Чернігівській області – активність розвідувального БпЛА! Залучено засоби щодо його збиття.

19:18, 12 серпня

Швидкісна ціль на Донеччині курсом на Харківщину.

19:18, 12 серпня

Полтавська область – загроза застосування БпЛА з півночі.

18:11, 12 серпня

Сумська область – загроза застосування БпЛА.