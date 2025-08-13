Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу на территории Сумской области объявили ориентировочно в 15:05. В ту же минуту в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В 15:08 написали о скоростной цели.

Согласно обнародованной информации, она двигалась в направлении Сумской области. Уже незадолго после этого сообщения появилась информация о том, что в областном центре было шумно. Ориентировочно в 15:12 в городе прогремели взрывы.

В Сумах был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

