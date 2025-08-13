24 Канал збирає деталі, для яких областей є загрози. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

Дивіться також "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія

Де лунає тривога увечері 13 серпня і що летить?

У телеграм-каналі 24 Каналу ми оперативно публікуємо дані про обстріли та їхні наслідки.