Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах?

Тревогу в Сумском районе объявили в 20:07. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в регионе.

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА,

– писали военные.

О взрыве в Сумах стало известно в 20:18. Об этом сообщили местные корреспонденты.

"В Сумах был слышен взрыв", – написало Суспильне.

Сейчас о последствиях громкого звука в Сумах ни в ОВА, ни в мэрии ничего не писали. Тревога в городе еще продолжается. Кроме этого, была также и угроза применения вражеской баллистики для области.

