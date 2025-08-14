Мониторы сообщают о нескольких вражеских целей, передает 24 Канал. Находитесь в укрытиях до отбоя!
Что известно о воздушной тревоге 14 августа?
Воздушная тревога начала распространяться по Украине в 16:57.
Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога!
– предупредили в Воздушных силах.
В 17:05 мониторинговые каналы сообщили о зафиксированной цели в Сумскую область из Курской области. Впоследствии она прекратила существование в пределах области.
В 17:09 – была еще одна цель тем же курсом.