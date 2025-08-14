Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В Сумах прогремел взрыв: что известно об опасности для города

Что известно о воздушной тревоге 14 августа?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте