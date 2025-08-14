Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о воздушной тревоге 14 августа?
Угроза применения ударных БПЛА для Сумской и Полтавской областей. Сохраняется угроза применения вражеских БПЛА для Сумской Черниговской областей и северо-восточной части Киевщины. Черниговская и Киевская области – угроза применения вражеских БпЛА. Сумская область – угроза применения ударных БПЛА
