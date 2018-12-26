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      Чи відмовиться Україна від використання Азовського моря: відповідь Порошенка

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      Україна і надалі використовуватиме порти Азовського моря, зокрема військовими суднами, – Порошенко
      Україна і надалі використовуватиме порти Азовського моря, зокрема військовими суднами, – Порошенко / Соцмережі

      Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна й надалі використовуватиме порти в Азовському морі, зокрема направлятиме туди і військові судна.

      Таку заву український гарант зробив під час засідання РНБО.

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      "Україна ніколи не відмовиться від використання азовських портів, зокрема і з боку військових суден. На нашому боці – правда, на нашому боці – право, в тому числі й міжнародне", – наголосив український президент. 

      За його словами, на боці України – і підтримка світу

      "І ми задіємо для цього всі дипломатичні способи", – додав Порошенко.

      Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      як україна протистоїть росії у чорному та азовському морях: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Петро Порошенко Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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