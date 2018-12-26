Откажется ли Украина от использования Азовского моря: ответ Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и в дальнейшем будет использовать порты в Азовском море, в частности направлять туда военные суда.

Такое заявление украинский гарант сделал во время заседания СНБО.

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"Украина никогда не откажется от использования азовских портов, в том числе и со стороны военных судов. На нашей стороне – правда, на нашей стороне право, в том числе и международное", – подчеркнул украинский президент.

По его словам, на стороне Украины – и поддержка мира

"Мы задействуем для этого все дипломатические способы", – добавил Порошенко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Чорноморском регионе? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.