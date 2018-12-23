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      Морская охрана в Азовском море получила новый катер

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      Пограничники в Азовском море получили новый катер
      Пограничники в Азовском море получили новый катер / AFP

      Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины получил новый модифицированный малый катер проекта UMS-1000 PC. Катер разработан для патрульной службы, а его показатели шума – значительно меньше, чем у базового проекта UMS-1000.

      Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

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      Так, катер разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначен для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей.

      По результатам испытаний катер показал значительно меньшие показатели шума, чем у базового проекта UMS-1000. Даже при движении на максимальной мощности двигателя в 3000 оборотов в минуту соответствует высоким стандартам акустического комфорта,
      – указано в сообщении.

      Во время испытаний катер показал максимальную скорость в 45,5 узлов.

      К слову, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина должна увеличить свое присутствие в Азовском море, поскольку нужно реагировать на угрозы со стороны Кремля в этом регионе. Следовательно, по его словам, приоритетом на 2019 год будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.

      Теги: Госпогранслужба Новости Украины Водный транспорт Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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