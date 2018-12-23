Морська охорона в Азовському морі отримали новий катер

Маріупольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України отримав новий модифікований малий катер проекту UMS-1000 PC. Катер розроблений для патрульної служби, а його показники шуму – значно менші, ніж у базового проекту UMS-1000.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

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Так, катер розробили для несення патрульної служби та інших аналогічних функцій, призначений для перевезення людей і малогабаритних вантажів на річках, водосховищах і в прибережній зоні морів.

За результатами випробувань катер показав значно менші показники шуму, ніж у базового проекту UMS-1000. Навіть при русі на максимальній потужності двигуна у 3000 обертів на хвилину відповідає високим стандартам акустичного комфорту,

– зазначено у повідомленні.

Під час випробувань катер показав максимальну швидкість у 45,5 вузлів.

До слова, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна має збільшити свою присутність у Азовському морі, оскільки потрібно реагувати на загрози з боку Кремля у цьому регіоні. Відтак, за його словами, пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази в Азовському морі та штабу Військово-морських сил.