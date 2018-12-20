Україна готується ефектно відреагувати на загрозу з боку Росії на Азові

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна має збільшити свою присутність у Азовському морі, оскільки потрібно реагувати на загрози з боку Кремля у цьому регіоні. Відтак, за його словами, пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази в Азовському морі та штабу Військово-морських сил.

Таку заяву зробив міністр оборони Степан Полторак, передає Укрінформ.

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Як наголосив посадовець, Україні треба посилити свою присутність в Азовському морі.

"Ми маємо реагувати на ті загрози, які існують в Азовському морі та в жодному разі не погодимося з черговою спробою РФ захопити нові території, все Азовське море", – зауважив він.

Водночас очільник Міноборони зазначив, що у зв’язку з цим командуванню ВМС треба надати розрахунки щодо створення морської бази на Азовському морі.

"ЗСУ та ВМС мають бути готовими забезпечити територіальну цілісність України. Тому пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази в Азовському морі та штабу Військово-морських сил", – додав один із керівників оборонного сектора.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.